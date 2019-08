Calciomercato, le notizie di oggi – Torna Guarin, Fiorentina scatenata, l’Atalanta guarda in Brasile

GUARIN TORNA IN ITALIA, I NOMI PER IL LECCE – Ultime ore calde di calciomercato, ecco tutte le ultime novità. Il Paris Saint Germain ha rifiutato una maxi offerta del Real Madrid per Neymar, la notizia clamorosa è stata riportata da ‘L’Equipe’. Secondo il quotidiano francese i ‘blancos’ hanno offerto addirittura 100 milioni di euro più tre calciatori: James Rodriguez, Gareth Bale e Kaylor Navas, la risposta del club francese è stata però negativa. Attivissimo l’Hellas Verona, per la mediana piace Pessina, per l’attacco oltre a Barrow nel mirino è finito Salcedo, riscattato dall’Inter dal Genoa. Proprio i rossoblu provano a chiudere per Anastasios Donis, classe ’96 dello Stoccarda. ll Brescia è scatenato e dopo Balotelli pensa ad un altro svincolato, può tornare in Italia l’ex Inter Guarin (I NOMI PER L’ATTACCO DEL LECCE)

LA FIORENTINA NON SI FERMA – Ultimi giorni di calciomercato ed aggiornamenti importanti che riguardano i club del campionato di Serie A. E' quasi fatta per il ritorno alla Sampdoria dell'attaccante Defrel, importante investimento del club blucerchiato che ha convinto la Roma alla cessione, nelle casse del club giallorosso circa 15 milioni di euro

LA STRATEGIA DEL MILAN PER CORREA – Un ultimo tassello per completare la rosa da mettere a disposizione di Giampaolo, è questa l'intenzione del Milan che ha costruito una squadra competitiva per la prossima stagione con l'obiettivo di conquistare la qualificazione in Champions League e ha bisogno di un ulteriore innesto in attacco per il definitivo salto di qualità. Leao rappresenta una sicurezza e con Piatek forma una coppia di tutto rispetto ma l'intenzione è regalarsi anche un trequartista con caratteristiche diverse da Suso ed il nome è ovviamente quello di Correa, sarà il calciatore dell'Atletico Madrid l'ultimo botto

NOME NUOVO PER L'ATALANTA – Dopo una prima fase 'tranquilla', con i soli colpi Muriel e Malinovsky, è in quest'ultima fase della sessione estiva che i bianconeri starebbero accelerando per arricchire – non solo in qualità ma anche numericamente – una rosa pronta ad affrontare anche la Champions League. Arrivato Skrtel, si è ai dettagli per Laxalt, ma non solo. Da Porto Alegre fanno sapere che gli orobici si sono fatti avanti con decisione per Luan, Pallone d'Oro sudamericano nel 2017. Il calciatore, attualmente al Gremio, ha litigato