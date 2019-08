Calciomercato, le notizie di oggi – Le ultime su Nainggolan-Cagliari e su Dybala-Lukaku

NAINGGOLAN-CAGLIARI – Dopo la possibilità Fiorentina nella giornata di ieri, la destinazione di Radja Nainggolan sembra essere di nuovo il Cagliari. Il belga vuole tornare in Sardegna, si lavora con l’Inter per il prestito. Il presidente dei rossoblu Giulini, dopo aver parlato con i dirigenti nerazzurri nella loro sede, ha affermato che “riaggiornerermo domani”.

DYBALA-LUKAKU – Oggi la Joya è rientrata a Torino dopo le vacanze susseguenti alla Coppa America. Confronto con Sarri per capirne di più sul suo utilizzo in bianconero e successiva comunicazione da riferire alla Juventus. Adesso, per lo scambio con Lukaku, dipende tutto da lui. C’è l’accordo tra le due squadre e tra la ‘Vecchia Signora’ e l’attaccante belga, manca però il sì dell’argentino. In realtà, la pista Premier League non sembra convincere molto Dybala, che per questo ha chiesto un ingaggio abbastanza elevato, superiore anche a quello di Pogba.