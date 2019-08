Altro colpo di mercato per la Fiorentina che sta costruendo una squadra sempre più competitiva, è fatta anche per il centrocampista Erick Pulgar che arriva dal Bologna per una cifra di 10 milioni di euro. Il club rossoblu adesso si è messo alla ricerca di un sostituto all’altezza ed in nomi sul taccuino sono quelli di Prcic del Levante, Hendrix del PSV e Dominguez del Velez, da questi tre nomi uscirà il nuovo centrocampista del Bologna. Nel frattempo Danny Welbeck riparte dal Watford. Il club inglese ha annunciato tramite il proprio account Twitter l’ingaggio dell’ex attaccante dell’Arsenal, che era svincolato, un colpo molto importate ed a costo zero.