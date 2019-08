Calciomercato Reggina, il tweet di Luca Gallo: “adesso ne annuncio tre”

“Ah sì !?! Ed allora ne annuncio tre…”, è questo il Tweet della notte del presidente Luca Gallo che fa sognare i tifosi della Reggina. Il club amaranto sta costruendo una squadra veramente importante per il campionato di Serie C e si candida ad essere una grande protagonista per la prossima stagione, considerando gli ultimi arrivi che saranno sicuramente di livello altissimo può considerarsi come la seria candidata alla vittoria finale. Ma quali saranno gli ultimi tre acquisti della campagna acquisti amaranto? Uno è sicuramente Alberto De Francesco, l’ormai ex Spezia si prepara al ritorno ed entro le prossime ore sarà in città, in arrivo anche il terzino destro con Laverone e Rolando le due soluzioni. Infine il colpaccio, quello in attacco, un innesto probabilmente dall’estero come annunciato durante la presentazione dal numero uno amaranto.