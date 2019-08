Calciomercato Reggina, gli ultimi colpacci di Luca Gallo: l’11 stellare, è la favorita del Girone C [FOTO]

Una premesse, il Bari ha una squadra fortissima ed in grado di fare la voce grossa nel campionato di Serie C, così come Catania e Catanzaro che sono sicuramente attrezzate per un campionato di vertice ma le ultime mosse della Reggina sono state veramente importanti e non è ancora finita con altri due colpi ormai imminenti, uno potrebbe arrivare entro Ferragosto, l’altro entro il 20 agosto. La presentazione in città della squadra è stata in grande stile, ovazione per il presidente Luca Gallo che in pochi mesi ha conquistato la piazza, si tratta di un ‘comunicatore’ come pochi ed in grado di infiammare una tifoseria già caldissima, cori da stadio per il numero uno amaranto che ha intenzione di riportare il club in Serie B e la prossima stagione si candida ad essere ricca di soddisfazioni. Le ultime indicazioni sono state chiare: “Taibi sta per chiudere un innesto”, “l’attaccante sarà straniero”, gli indizi di Luca Gallo. Ma vediamo la situazione nel dettaglio.

Reggina, il portiere e la difesa

La Reggina ha deciso di affidare la porta ad Enrico Guarna, l’estremo difensore ha accusato un leggero problemino fisico e non sarà in campo nel match di Coppa Italia contro l’Empoli, nulla di grave ed esordio previsto per la prima di campionato contro il Francavilla, il secondo Farroni rappresenta una garanzia e quindi il reparto è al completo. Passando alla difesa, il reparto è solido nonostante i due gol subiti frutto soprattutto di errori individuali. Rossi non ha bisogno di presentazioni, Bertocini è insuperabile ed una garanzia per la categoria, stesso discorso per Loiacono, l’ex Foggia ha commesso qualche errore nell’ultimo match ma la condizione è ancora lontana dal cento per cento, sarà un titolare mentre le alternative portano il nome del calibro di Gasparetto e Marchi, due potenziali titolari. Cinque calciatori per tre posti, potrebbe anche arrivare un altro acquisto ma non è una priorità, forse potrebbe muoversi qualcosa negli ultimi giorni di mercato ma solo in caso di grande occasione.

Il centrocampo è stellare

Ma passiamo al punto di forza della Reggina: il centrocampo. Il presidente Gallo ha messo la ciliegina sulla torta per il reparto: il ritorno di Alberto De Francesco. E’ tutto fatto per l’ormai ex Spezia, sarà ufficiale entro le prossime ore, è lui il colpo imminente annunciato dal numero uno amaranto durante la presentazione. Sarà un titolare, si tratta di un calciatore perfetto per gli schemi di Toscano che ha bisogno di gente di ‘gamba’ e bravo negli inserimenti ma anche di qualità, l’identikit porta a De Francesco. Certo del posto anche Sounas, un calciatore fortissimo e che rappresenta un lusso per la categoria. Fondamentale per la mediana anche De Rose, calciatore indispensabile, tanta quantità e tantissimi palloni recuperati, la Reggina può vantare il lusso di considerare alternative calciatori come Paolucci, Bianchi e Salandria, il reparto è al completo. Ok anche a sinistra con Bresciani e Rubin, a destra c’è Kirwan ma è imminente l’arrivo di un altro calciatore di categoria, si tratta di Laverone dell’Ascoli, c’è l’accordo tra i club, il calciatore deve dare una risposta definitiva ma il triennale proposto dalla Reggina è difficile da rifiutare, un altro ritorno dunque ormai vicino. In uscita da sistemare solo Marino e Zibert, vicini alla cessione.

L’attacco, in arrivo il colpaccio

Il calciomercato della Reggina si concluderà con il botto, l’arrivo di un attaccante in grado di fare la differenza in Serie C. Il sicuro titolare sarà Reginaldo, l’ex Fiorentina ha spazzato via tutti i dubbi sull’età, partita impressionante contro il Vicenza per qualità, forza fisica e fiuto per il gol, è la seconda punta perfetta, l’alternativa è rappresentata da Doumbia ed anche da Bellomo che Toscano vede seconda punta, l’alternativa alla prima punta è Corazza. Ma sta per arrivare il grande botto, la spalla di Reginaldo che probabilmente arriverà entro il 20 agosto. “E’ straniero”, ha detto il presidente Gallo in conferenza stampa. Molto probabilmente ha detto la verità ma potrebbe anche trattarsi di un bluff, non sono da escludere le piste italiane ma solo in caso di difficoltà ad arrivare ad un big internazionale. Nelle ultime ore sta circolando il nome di Bentdner, l’ex Juventus probabilmente è finito nelle idee di Gallo e Taibi ma alla fine il colpo potrebbe essere un altro. Un innesto a sorpresa proveniente sempre dall’estero, un calciatore da doppia cifra nei campionati esteri e quindi in grado di fare la differenza in Serie C. In uscita Strambelli, si cerca la migliore soluzione per un calciatore di assoluto livello ma che non rientra nei piani dal punto di vista tecnico.

Reggina, il nuovo 11 in attesa dell’attaccante