CALCIOMERCATO ROMA – La Roma lavora per completare la rosa. Il ds Petrachi pensa soprattutto alla difesa con un difensore centrale, diventato la priorità di Fonseca. Intanto, come riportato da Sky Sport, i giallorossi hanno chiuso per il terzino destro, alternativa a Florenzi. Arriva con la formula del prestito secco Davide Zappacosta dal Chelsea. Viste le difficoltà della Roma per arrivare all’esterno destro del Napoli Hysaj, si è virati sul terzino della Nazionale Italiana. Atteso solo l’ok del Chelsea che potrebbe arrivare in giornata, con Zappacosta che dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di domani. L’ingaggio (2,5 milioni) sarà pagato interamente dalla società capitolina.