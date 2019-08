Calciomercato Roma, mossa a sorpresa: è fatta per Smalling

CALCIOMERCATO ROMA – Esordio dai due volti in casa Roma, il club giallorosso ha pareggio 3-3 contro il Genoa, ottimo l’attacco mentre evidenti difficoltà in difesa. Per questo motivo la dirigenza giallorossa ha deciso di correre ai ripari, mossa a sorpresa nelle ultime ore. E’ fatta per l’arrivo dal Manchester United di Chris Smalling, il calciatore è in sede per definire l’addio con i Red Devils, poi la partenza per l’Italia, le visite mediche e poi la firma del contratto. Trattativa segreta iniziata qualche giorno fa, adesso la trattativa è stata definita in prestito secco a 3 milioni di euro, si tratta di un calciatore in grado di portare qualità ed esperienza al reparto.

Chi è Smalling

Il nuovo colpo della Roma è in grado di fare la differenza, Smalling è un calciatore inglese classe 1989, dotato quindi di grande esperienza. Inizia la carriera al Maidstone, poi passa al Fulham, poi la grande chiamata, quella del Manchester United, diventa subito grande protagonista e titolare con la maglia dei Red Devils. Si tratta di un difensore centrale che può giocare anche terzino destro, un calciatore molto forte fisicamente, bravo in marcatura e nel gioco aereo. Nel 2011 ha debuttato in Nazionale dell’Inghilterra, sempre protagonista di buone prestazioni. Adesso la Roma per continuare a dimostrare tutto il suo valore, i giallorossi risolvono così i problemi nel reparto difensivo.