Calciomercato Roma, Juan Jesus chiama Icardi: “ti aspetto”

Sono ore sempre più calde per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, l’argentino non rientra più nei piani dell’Inter e la Roma è sicuramente una squadra che vorrebbe accogliere il calciatore. Juan Jesus chiama l’attaccante: “Ti aspetto”. E’ l’invito, con tanto di cuoricini giallorossi, in risposta su Instagram ad un messaggio dell’attaccante argentino, l’invito è quello di trasferirsi nella Capitale. Icardi aveva confermato fino a qualche giorno fa di prendere in considerazione solo l’eventuale chiamata della Juventus, la soluzione Roma continua però ad essere concreta in caso di addio di Dzeko ma soprattutto di mancato accordo tra Icardi ed i bianconeri.