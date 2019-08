Calciomercato Roma, il punto tra entrate e uscite: si lavora in difesa, via Olsen e Schick

CALCIOMERCATO ROMA – Dopo il successo in amichevole contro il Lilla, in casa Roma si torna a pensare al calciomercato. L’obiettivo primario è un difensore, ma Petrachi è al lavoro anche per sfoltire la rosa. Alderweireld resta la pista privilegiata, ma il Tottenham vuole 25 milioni (troppi secondo i giallorossi). Ecco perché non mancano le alternative. Rugani, Pezzella e Izzo appaiono piste molto complicate, mentre più agevoli sembrano essere quelle che portano a Verissimo del Santos, Maripan dell’Alaves, Kannemann del Gremio e soprattutto Nacho del Real Madrid. La richiesta di Fonseca è chiara e la Roma farà di tutto per accontentare il suo allenatore.

Nel frattempo, i giallorossi lavorano per sfoltire la rosa. Tra coloro che non rientrano nei piani di Fonseca per la prossima stagione c’è Olsen. Sul portiere svedese è piombato il Montpellier. In uscita anche i due giovani Coric e Bianda. Sul primo c’è il Verona, sul secondo un paio di squadre francesi. Non facile anche la situazione Defrel. E’ di dominio pubblico l’interesse del Cagliari, ma ancora non si è arrivati alla definizione dell’affare. Karsdorp balla tra Psv Eindhoven e Feyenoord, Schick va verso la Germania: Borussia Dortmund in pole, Leverkusen interessato. Infine, calde le situazioni Nzonzi e Gonalons. Per l’ex centrocampista del Siviglia pare difficile una soluzione in tempi brevi, sull’ex Lione c’è il Villareal.