Davide Zappacosta è arrivato a Villa Stuart per le classiche visite mediche che precedono la firma del contratto. Il terzino destro, che arriva dal Chelsea, si legherà alla Roma con la formula del prestito secco. Zappacosta si alternerà con Florenzi per giocarsi un posto in Nazionale per l’Europeo del 2020. In basso il VIDEO.