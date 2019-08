CALCIOMERCATO SAMPDORIA – Inizio di stagione pessimo in casa Sampdoria, la squadra di Di Francesco ha dovuto fare i conti con una pesante sconfitta davanti al pubblico amico, la Lazio ha dominato in lungo ed in largo e vinto con il punteggio di 0-3. La dirigenza blucerchiata si è tuffata sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, novità dall’Inghilterra, secondo Daily Star i blucerchiati avrebbero chiesto in prestito dallo Swansea André Ayew, esterno offensivo della nazionale ghanese, da superare anche la concorrenza del Weder Brema, si sta lavorando ad un prestito, l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio con il calciatore che guadagna circa 80 mila sterline a settimana, la Sampdoria vorrebbe un contributo dal club inglese.