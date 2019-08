CALCIOMERCATO SAMPDORIA – La Sampdoria deve risolvere alcune situazioni, su tutte quelle riguardanti la cessione del club. La squadra sta preparando la prossima stagione mentre la dirigenza è attenta sul mercato in entrata ed uscita. Novità importanti nelle ultime ore, il centrocampista Dennis Praet è vicinissimo al Leicester, la fumata bianca è vicina e la trattativa può andare in porto nelle prossime ore. Nel dettaglio il club inglese avrebbe offerto 25 milioni più 3 di bonus, offerta che avrebbe convinto il club blucerchiato. Accordo raggiunto anche con l’entourage del calciatore per un’intesa quadriennale con uno stipendio annuo di oltre due milioni.