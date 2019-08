Calciomercato Serie A, le ultime trattative: il Cagliari torna su Pellegrini, è sfida per Skrtel e Mitroglou

CALCIOMERCATO – Meno di un mese alla chiusura del mercato e le squadre iniziano a fare sul serio. C’è chi si è mosso in anticipo e ha già buona parte della rosa allestita e chi invece deve ancora mettere a segno gli ultimi colpi. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Una delle squadre più attive è sicuramente il Genoa. Il Grifone si è assicurato anche Pajac, ex Empoli, in prestito con diritto di riscatto. Altro esterno sinistro che potrebbe cambiare maglia è Luca Pellegrini. Dopo essere passato dalla Roma alla Juventus, il terzino potrebbe tornare nuovamente al Cagliari.

Attivo anche il Brescia, che prova a chiudere per Amine Bassi, centrocampista del Nancy, autore di 6 gol e due assist nell’ultima campionato di Ligue2. Il Bologna dopo aver lavorato costantemente in entrata pensa alle uscite. Adam Nagy andrà al Bristol City, mentre Pulgar è sempre richiesto e pare intenzionato a lasciare i felsinei, sfruttando la clausola. Sulle tracce del cileno ci sono Siviglia e Milan.

L’Atalanta continua a cercare un difensore centrale. Oltre a Gian Marco Ferrari, per il quale sono stati fatti passi in avanti, si sonda il terreno per lo svincolato Martin Skrtel, ex Liverpool e Fenerbache. Sullo slovacco c’è anche il Parma. Il Lecce non abbandona la pista Yilmaz e prova il colpo Mitroglou. Sull’attaccante greco del Galatasaray c’è l’interesse dell’Udinese.