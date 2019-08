Calciomercato, le ultime: la Lega Serie A ‘spoilera’ un acquisto del Milan, colpi di Napoli, Torino e Udinese

Ultime trattative di calciomercato caldissime tra ufficialità e trattative avviate. La Lega Serie A conferma l’acquisto di Leo Duarte da parte del Milan. Il contratto del difensore brasiliano, stando al sito della Lega, infatti è stato depositato lo scorso 2 agosto per un trasferimento “a titolo definitivo”: colpo dal Flamengo per circa 11 milioni di euro. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Riccardo Saponara dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. “Benvenuto Saponara, ora dipingi per noi!”: questo il tweet col quale il Genoa ha accolto il calciatore. Colpo del Napoli, secondo la stampa estera è ai dettagli l’arrivo di Lozano, il calciatore sarà in Italia entro le prossime ore, l’acquisto del messicano libera Verdi pronto a firmare con il Torino. L’Udinese piazza il colpo Walace dell’Eintracht, il centrocampista sarà in Italia nelle prossime ore per le visite mediche.

“Lo Spezia Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con Darren Raekwon McIntosh-Buffonge, rimasto svincolato dopo le stagioni vissute nel settore giovanile del Manchester United. Il calciatore, classe ’98, ha siglato un accordo annuale con opzione per il rinnovo”. E’ ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Kevin Trapp dal Psg all’Eintracht Francoforte.