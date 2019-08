Calciomercato Serie A, le ultime: difensori per Roma e Sassuolo, possibile ritorno di Kalinic in Italia

CALCIOMERCATO – Si avvicini sempre di più la chiusura del mercato e le squadre si danno da fare per completare gli organici. In attesa di sbloccare l’affare Lovren, la Roma chiude per un giovane difensore turco: Mert Cetin, centrale classe 1997 del Gençlerbirliği. Si tratta di un investimento a lungo termine, costato 3,5 milioni di euro. Il difensore ha collezionato 25 presenze e 1 gol nella Serie B turca, distinguendosi come uno dei trascinatori alla promozione del club nella massima divisione nazionale. Previste in giornata le visite mediche.

Anche il Sassuolo guarda all’estero per la difesa. E’ praticamente in dirittura d’arrivo l’operazione Emanuel Mammana con lo Zenit San Pietroburgo. Il difensore argentino classe ’96 era stato spesso vicino all’Italia negli anni scorsi. Quando giocava ancora nel River Plate, infatti, era stato accostato a Inter e Fiorentina. Oggi, il suo arriva appare molto probabile. Mammana andrà a sostituire Demiral nello scacchiere di De Zerbi. Nell’ultima stagione Mammana ha collezionato solo 11 presenze, complice la rottura del crociato nell’aprile 2018. Forte fisicamente, ma con discreta tecnica, Mammana è stato accostato a Fabian Ayala, simbolo del Valencia e della nazionale argentina degli anni ’90 e 2000.

La Fiorentina continua a guardare al futuro, con uno sguardo anche al recente passato. Nome nuovo per i viola. Si tratta di Lucas Necul, centrocampista offensivo classe ’99 di proprietà dell’Arsenal de Sarandì. Classico volante argentino, ha collezionato 15 presenze e 1 gol nell’ultima Primera Division. Occhio anche al possibile ritorno di Nikola Kalinic. L’attaccante croato ha deluso anche all’Atletico Madrid, dopo l’esperienza al Milan e potrebbe tornare in viola (dove aveva fatto molto bene) per rilanciarsi. Su Kalinic c’è anche la Sampdoria.

La Spal si avvicina sempre di più ad Arkadiusz Reca. L’esterno dell’Atalanta, che ha avuto poche occasioni in maglia nerazzurra, potrebbe trasferirsi presto alla corte di Semplici prendendo il posto del lungodegente Fares.

Amarcord per il Parma. I ducali pensano al ritorno di Bastoni. Il centrale di proprietà dell’Inter ha fatto molto bene in Emilia la scorsa stagione e i due club starebbero lavorando ad un possibile nuovo prestito.

Idea retrò anche per il Genoa, che pensa di riportare in Italia Birkir Bjarnason. Sul centrocampista islandese c’è il forte interessamento della Spal, ma il Genoa potrebbe avere gli argomenti giusti per convincerlo. Bjarnason è svincolato, dopo aver contribuito alla promozione dell’Aston Villa in Premier League con 2 gol.

Il Lecce continua a sondare il terreno per il colpo in attacco. Sembrano tramontate definitivamente le piste Choupo-Moting e Burak Yilmaz. Rimangono in piedi i nomi di Adebayor e Mitroglou per regalare a Liverani un profilo di caratura internazionale. I salentini lavorano anche per un innesto a centrocampo. Il nome più caldo è quello di Luca Valzania, centrocampista dell’Atalanta.