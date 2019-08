Calciomercato Serie A, le ultime: nuovo portiere per la Spal, altro colpo del Bologna, i nomi per la Lazio

CALCIOMERCATO – Tante ufficialità e indiscrezioni anche in questa domenica. In attesa dell’annuncio di Balotelli al Brescia, che Cellino ha rimandato per scaramanzia (ieri era 17), le squadre continuano a muoversi. A fare il punto è il Corriere dello Sport. La Spal ha chiuso per il sostituto di Gomis, ad un passo dal Digione. Si tratta di Karlo Letica, portiere del Brugge. Il gigante croato (201 cm) è atteso a breve in Italia. Ferraresi che cercano anche un esterno a sinistra, dopo l’infortunio di Fares. Il nome in pole resta quello di Reca, ma vive anche le piste Padoin, Strinic e Lykogiannis.

Il Bologna potrebbe annunciare in serata l’accordo con il Flamengo per il centrocampista della nazionale colombiana Gustavo Leonardo Cuéllar. Il mediano arriverebbe per una cifra di 10 milioni. Resta in attesa Nicolas Dominguez del Velez. I felsinei hanno respinto gli assalti del Fenerbahce per Santander, che dovrebbe rimanere.

Il Parma per la difesa valuta Tonelli (Napoli), più facile di Bastoni (Inter) che i nerazzurri non lasciano partire. I ducali vogliono rinnovare anche le fasce. Sulla destra è Conti il preferito. Sul terzino del Milan c’è anche il Werder Brema. Sulla corsia mancina si può sbloccare a breve l’affare Giuseppe Pezzella con l’Udinese. In Friuli potrebbe tornare Zeegelaar.

Il Verona ha chiuso un rinforzo per la difesa di Juric. Arriva Adjapong dal Sassuolo: prestito con diritto di riscatto sugli 8 milioni. Per l’attacco si lavora per Paloschi della Spal.

A Sassuolo è ormai quasi sfumato Mammana dello Zenit (nodo ingaggio) e non scalda più di tanto Paletta (proposto dagli agenti da svincolato). La Sampdoria punta a chiudere per Ben Arfa, che piace a Di Francesco ma chiede quasi 2 milioni di ingaggio più ricche commissioni. Ferrero allora non molla la pista Kamano del Bourdeaux. I liguri sono fiduciosi su Antzoulas (difensore del Asteras Tripolis) e Kudus (centrocampista del Nordsjaelland). Per il centrocampo il nome nuovo è quello di Lucas Mineiro, attualmente al Vasco ma di proprietà della Chapechoense.

La Lazio lavora sia in uscita che in entrata. Durmisi ad un passo dal Fenerbahce, si lavora per Pavlovic, difensore centrale del Partizan Belgrado che rimarrebbe in prestito una stagione in Serbia. Nuove piste per l’attacco. Resta da vedere il futuro di Caicedo, si valutano i nomi di Ahmed Hassan, egiziano del Braga, Yaremchuk del Gent e Samatta del Genk.

La Fiorentina cerca sempre un esterno sinistro, vista la possibile partenza di Biraghi, direzione Inter. I nomi sono quelli di Murru e Masina. Per il ruolo di difensore centrale è sfida al Parma per Tonelli.

L’Atalanta continua a trattare Roger Martinez con il Club America. Per l’attaccante colombiano servono 15 milioni. Per la corsia mancina spunta il nome di Philipp Max dell’Augsburg, sfida allo Schalke 04.

Il Cagliari cerca una punta per completare l’organico. Difficoltà per Defrel, si valutano le alternative: Simeone e Barrow.

Il Lecce potrebbe avere presto un nuovo attaccante. Il Psg ha dato l’ok per il prestito di Choupo-Moting, serve quello con il calciatore.

Il Sassuolo cerca un’attaccante esterno. Interesse concreto per Mirko Antonucci della Roma.