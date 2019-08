Calciomercato Serie A, le ultime: Torino su Bertolacci, nomi nuovi per il Genoa, le idee del Brescia

CALCIOMERCATO – Tre giorni alla fine del mercato. Le squadre si mobilitano per mettere a segno gli ultimi colpi. A fare il punto è “La Gazzetta dello Sport”. Ufficiale l’arrivo di Giannelli Imbula al Lecce.

Questo il comunicato: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gilbert Imbula Wanga dallo Stoke City. Il calciatore congolese, classe ‘92, con passaporto francese, ha inoltre già vestito le maglie del Guingamp, Marsiglia, FC Porto, Tolosa e Rayo Vallecano”. Il calciatore verrà presentato alla stampa questa mattina alle ore 12:00 presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello stadio Via del Mare.

Dopo aver chiuso l’affare Laxalt e avere in pugno Kamano, il Torino pensa ad un rinforzo in mezzo al campo. Torna forte il nome di Andrea Bertolacci, attualmente svincolato.

Il Sassuolo ha definito gli ultimi dettagli per il passaggio in neroverde di Vlad Chiriches. Doppio innesto in chiave futura per il Verona. Arrivano il centrocampista Jocic (18 anni) dalla Stella Rossa e l’esterno Wesley (19 anni) dalla Juventus.

Doppia idea per la corsia per il Genoa. Il Grifone sta sondando il terreno per Giulio Donati, svincolato, e Michel, 29enne del Corinthians.

Non accenna a fermarsi il Brescia di Cellino. Sempre in auge il nome di Fredy Guarin, ma vive anche le piste Romulo e Thorsby. Il primo è reduce dalla deludente esperienza con il Genoa, il secondo può partire in prestito dalla Sampdoria, dopo essere stato acquistato a gennaio ed essere arrivato in estate dall’Heerenveen.

L’attaccante della Lazio Primavera Scaffidi passa alla Sampdoria.

La Spal, dopo aver sistemato la fascia sinistra con l’arrivo di Reca dall’Atalanta, pensa a quella destra. Il nome in pole è quello di Jacopo Sala, in uscita dalla Sampdoria.