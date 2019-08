Calciomercato Serie A, le ultime trattative: nuova idea per la Fiorentina, Pellegrini ad un passo dal Cagliari

CALCIOMERCATO – Giorni di intense trattative per il calciomercato. Non solo Serie B e Serie C, ma anche le squadre di Serie A si danno da fare per chiudere le trattative prima dell’inizio del campionato, al quale mancano ormai due settimane. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Dopo aver chiuso le operazioni Badelj e Pulgar a centrocampo, la Fiorentina cerca rinforzi in attacco sia sugli esterni che per il ruolo di centravanti. Il nome più caldo per occupare la posizione di prima punta è quello di Fernando Llorente, non accasatosi in Premier League e attratto dall’idea di tornare in Italia. Per l’esterno spunta una nuova idea: Vincenzo Grifo. L’ala del Friburgo è stata convocata diverse volte da Roberto Mancini in Nazionale e il figlio del ct, che lavora con i viola, lo segue.

Il Cagliari è scatenato. Ad un passo la chiusura con la Juventus per il ritorno di Luca Pellegrini, in prestito secco. I sardi hanno sempre un discorso aperto con il Lecce per la cessione di Farias. Dopo la partenza del brasiliano, il club di Giulini piomberà su Ounas. C’è un’intesa di massima con il Napoli per un prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto.

Lecce che cerca altri rinforzi per prepararsi alla Serie A. In particolare, Liverani ha richiesto una punta esperta. Difficile arrivare a Mitroglou (ad un passo dal Nantes), la pista calda resta Burak Yilmaz. Ma nelle ultime ore c’è un nome nuovo, quello di Julio Tavares, attaccante 31enne del Digione.

Sampdoria e Spal duellano per Leris del Chievo Verona. I ferraresi stanno per chiudere per Tomovic, rinforzo d’esperienza per la difesa di Semplici.