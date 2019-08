Calciomercato Serie A, le ultime trattative: scambio Sassuolo-Genoa, le mosse di Bologna e Fiorentina

CALCIOMERCATO – Tante trattative in Serie A. Meno di un mese alla chiusura della sessione estiva di calciomercato con le squadre che accelerano per definire gli ultimi colpi. A fare il punto sono La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Il Lecce sembrava ad un passo da Babacar, ma rischia di essere beffato dal Genoa, che sta imbastendo uno scambio con il Sassuolo. Babacar al Grifone con Kouamé ai neroverdi, oltre ad un conguaglio economico in favore dei rossoblù. Sempre attivo il Bologna. Sabatini è sempre più stregato da Nicolas Dominguez del Velez. Il centrocampista argentino ha segnato nell’ultima gara di campionato contro il Racing de Avellaneda. C’è una clausola da 10 milioni, ma anche la concorrenza di diversi club europei.

Calciomercato Atalanta, cosa manca per puntellare la rosa: Gasperini vuole un colpo per reparto

La Sampdoria è ad un passo da Ben Harfa. Si stanno definendo gli ultimi dettagli per portare il fantasista in blucerchiato. Doriani che guardano anche al futuro con l’interesse forte per il classe 2001 Ivan Saric, attaccante dell’Hajduk Spalato. Il Verona cerca rinforzi in attacco. Chiusura a breve per Gennaro Tutino, in prestito dal Napoli. Il sogno resta sempre Balotelli.

Calciomercato Roma, il punto tra entrate e uscite: si lavora in difesa, via Olsen e Schick

Il Brescia insiste per avere Ceccherini dalla Fiorentina. Viola che aspettano Badelj in giornata (tutto definito per il ritorno del centrocampista) e sperano di avere anche Berge, mediano norvegese del Genk. Per l’attacco resta calda la pista che porta negli Usa: piace Diego Rossi dei Los Angeles Fc.