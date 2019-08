Calciomercato Serie B: Chievo, Empoli e Trapani fanno spesa in Serie A

Calciomercato Serie B, tre squadre ufficializzano nuovi acquisti provenienti dalla Serie A. Il Chievo prende in prestito Segre dal Torino, l’Empoli avrà per un anno Gazzola dal Parma mentre sempre dai ducali – ma a titolo definitivo – arriva Scaglia al Trapani. I comunicati.

“Il ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Torino F.C. in prestito fino al 30/06/2020 con diritto di riscatto e controriscatto le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Segre“.

“La Società Parma Calcio 1913 comunica la cessione a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione del giocatore Marcello Gazzola all’Empoli Football Club“.

“Perfezionato oggi pomeriggio l’ingaggio del calciatore Luigi Scaglia, che arriva al Trapani a titolo definitivo dal Parma. Il neo calciatore granata indosserà la maglia numero 21. Nato a Chiari, 33 anni il prossimo 23 novembre, Luigi Scaglia inizia la sua carriera al Lumezzane nel 2006 in C1 collezionando 9 presenze. Nel 2006/07 in C2 con la stessa maglia va a segno per sei volte su 28 partite; l’anno successivo (2007/08) la prima esperienza in B e col Brescia, prima del nuovo ritorno alla Lumezzane nel biennio 2008/09 e 2009/10 condita da 48 partite e 8 reti. Nel febbraio del 2010 il passaggio al Torino in cadetteria dove rimarrà appena un anno prima dell’approdo alla Cremonese in C (12 gettoni e 4 gol). 134 e 11 rispettivamente le partite e i gol con il Brescia dalla stagione 2011/12 al 2014/15. Dal 2015/2016 fino al gennaio del 2017 Scaglia gioca a Latina (sempre in B) per passare al Parma ed ottenere la promozione in Serie B con i ducali. Dal gennaio del 2018 una nuova esperienza al Foggia prima di tornare in C con il Catania. Nella passata stagione si divide tra la società etnea e la Carrarese“.