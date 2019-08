Calciomercato Serie B, la Cremonese non si ferma: il Cosenza cerca il colpo in attacco

CALCIOMERCATO – Le squadre di Serie B sono in cerca degli ultimi colpi in vista della prossima stagione. La Cremonese non si ferma più. Dopo l’arrivo di Ciofani, il ds Bonato ha promesso altri colpi importanti. Il nome per la difesa è Simone Romagnoli dell’Empoli. Pista calda per il centrocampo grigio-rosso è invece quella che porta a Thorsby, norvegese acquistato dalla Sampdoria, che il club blucerchiato potrebbe girare in prestito.

Il Pisa prende il portiere Perilli dal Pordenone, che a sua volta acquista Pasa dal Cittadella e riprende in prestito Zammarini dal Pisa. Il Cosenza ha ufficializzato Pierini dal Sassuolo e cerca il colpo in attacco. Sul taccuino c’è Jerry Mbakogu, pallino di Braglia. L’Empoli chiude un colpo dall’estero: arriva Bajrami dagli svizzeri del Grasshoppers.