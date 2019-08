Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime: show di Cremonese e Perugia, innesto al Modena

Sono ore calde per quanto riguarda il calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Telenovela finita, Daniel Ciofani è un nuovo attaccante della Cremonese, importante colpo per Rastelli, accordo raggiunto con il Frosinone nelle ultime ore. Il Perugia fa sul serio e sta per definire la trattativa per il difensore Angella, continuano i contatti con l’Ascoli per lo scambio Leali-Fulignati, ritorno di fiamma del Cosenza per Bianco. L’Empoli alla ricerca di un esterno, nuovi contatti per Adjapong ma bisogna superare la concorrenza del Verona. Il Pescara non molla la pista Bidaoui, dal Torino si valuta Segre, il Cittadella accelera per il centrocampista D’Urso. Frenata del Bari per Cisse, il Modena stringe per Davì. Zambelli e Stanco alla Feralpisalò, il Teramo tessera lo svincolato Lasik, a Monza firma Michele Franco.