Calciomercato Serie B e Serie C, le trattative: doppio colpo Crotone, la Cremonese punta un attaccante

CALCIOMERCATO – Non solo le squadre di Serie A. Ultimi giorni di mercato anche per quelli di B e C. A fare il punto sulle trattative è la Gazzetta dello Sport. La Cremonese non si ferma e dopo Ciofani sta valutando. Se ci saranno uscite (Montalto) potrebbe esserci un’entrata. Il nome in prima linea è quello di Fabio Ceravolo del Parma. Il Frosinone non molla Falcinelli, ma attenzione alle piste estere per l’attacco ciociaro. Scatenato il Crotone che mette a segno un doppio colpo: Maxi Lopez (arriva da svincolato) e Despodov dal Cagliari. Il Pescara mette la freccia per Kastanos della Juventus e sulla trequarti lavora per il ritorno di Pasquato, svincolato dopo l’esperienza con il Legia Varsavia.

Segre (Torino) può firmare al Chievo. Il Cosenza che torna su Bianco (Perugia) e come terzino prova a chiudere per Curcio (Brescia). L’Empoli ufficializza Merola (Inter) e il Cittadella Luppi (svincolato, lo scorso anno alla Viterbese). Il Chievo ha chiesto Millico al Torino (trattativa difficile), mentre se Stepinski va alla Spal può arrivare uno tra Paloschi (sarebbe un ritorno) e Moncini. La Salernitana per la difesa punta Regini (Sampdoria), in seconda battuta c’è Costa (Benevento). Il Perugia sonda l’esterno svedese Ingelsson dell’Udinese.

La Carrarese ingaggia il terzino belga Ardjouma Junior Diomandé (classe 2002) proveniente dal Genk. Federico Angiulli passa dal Catania alla Sambenedettese in prestito. Il Gubbio ha ingaggiato Andy Luzayadio Bangu, classe 1997 centrocampista dalla Fiorentina, e Jacopo Manconi, attaccante del Perugia. La Vis Pesaro ha chiuso per Tomas Malec, slovacco proveniente dall’RFS, squadra lettone. L’Avellino ha ufficializzato il prestito dalla Fiorentina del difensore argentino Julian Illanes Minucci ed è pronto a chiudere anche per il centrocampista ex Casertana Simone De Marco.