Calciomercato Serie B e Serie C, innesti per Frosinone e Cittadella: la Reggina scatta sulla fascia

Il calciomercato si muove anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Frosinone ha aggiunto due tasselli per i centrocampo che arrivano dall’Atalanta, si tratta di Haas e Eguelfi, il primo in prestito con diritto di riscatto, il secondo in prestito secco. Il Cittadella su Colombatto del Cagliari, il Chievo ha avviato una trattativa con la Sampdoria per Capezzi che però è seguito anche dalla Spal. Il Pescara pensa a Bidaoui ma lo Spezia per il momento fa muro. Il Pordenone è ad un passo dal ritorno di Pasa, per la difesa il Perugia spinge sempre per Angella. L’Ascoli è vicino a Pucino, il suo arrivo libera Laverone per la Reggina, per l’esterno pronto un triennale con gli amaranto. Il Cosenza non molla Machach, la Juve Stabia ha alzato il pressing per Cisse del Verona. In Serie C il Novara è pronto ad annunciare Piscitella, Tounkara firma un biennale con la Viterbese, uno straniero per il Gozzano: si tratta di Bukva. La Ternana accoglie Partipilo del Francavilla, vicino anche Caturano.