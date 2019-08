Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime: Padoin all’Ascoli, Cremonese scatenata, Lazaar va al Cosenza

CALCIOMERCATO – Non solo il calciomercato di Serie A, anche le squadre di Serie B e Serie C si muovono. A fare il punto è “La Gazzetta dello Sport”. Colpo di esperienza per l’Ascoli, che si regala Simone Padoin. Bell’innesto anche per il Cosenza: arriva l’ex Palermo e Newcastle Lazaar. La Cremonese è scatenata: in giornata l’annuncio di Valzania, ai dettagli per Ceravolo, potrebbe arrivare anche un altro centrocampista (Deiola, Gustafson). L’Entella ha in mano Coulibaly dell’Udinese e passa in vantaggio nella corsa per De Col.

Doppia entrata per il Livorno: il giovane Ruggiero ex Palermo e l’attaccante Sven Braken dal Nec (Serie B olandese). Il Frosinone continua a cercare una punta. Incassati i no di Matri e Moncini, si guarda all’estero. Il Perugia è più vicino a Falcinelli, ha ufficializzato Balic e cerca Nicolussi Caviglia. Su Millico del Torino c’è mezza Serie B: si inserisce anche il Chievo.

In Serie C, il Padova prende Pesenti dal Pisa. Il Vicenza si regala il suo Icardi, Simone dall’Entella. Il Gozzano riporta in Italia Maximiliano Uggè, nelle ultime stagioni in Lituania ed Estonia. Varga passa dal Siena al Carpi. Il difensore Francesco Cosenza del Lecce sta per passare all’Alessandria. Francavilla vicino a Puntoriere, si tratterebbe di un ritorno. Bis del Catanzaro con Gondo e Quaranta. Infine, al Bisceglie è in arrivo il difensore uruguaiano Santiago Carrera dal Defensor Sporting.