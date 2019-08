Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime: lo Spezia pesca in Spagna, la Reggina mette la freccia

Ultime importati trattative per quanto riguarda il calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’Empoli ha concluso positivamente la rincora con il difensore Balkovec, prestito con diritto di riscatto dal Verona, il Perugia sta per chiudere con l’Udinese per Angella, piccola speranza anche di arrivare a Benali. Lo Spezia pesca in Spagna il nuovo difensore, si tratta di Salvador Ferrer del Gimnastic de Terragona, il Venezia ha prelevato proprio dallo Spezia Pietro Ceccaroni, il Trapani ha chiesto alla Juventus l’esperto Del Petre, la Cremonese ha sondato il terreno per Thorsby della Sampdoria, il Livorno sta per ultimare l’arrivo dal Bologna di Luca Rizzo. Il Cosenza valuta Acosty e attende il prestito di Machach. In C colpo del Siena con l’accordo biennale per la punta Guidone, l’Alessandria prende Celia dal Sassuolo. La Reggina mette la freccia per Altobelli della Salernitana.