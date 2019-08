Calciomercato, secondo l’Osservatorio Eurobet, i tifosi juventini vedono sfumato l’arrivo di Neymar: cambio di casacca per Dybala

Le trattative del calciomercato stanno entrando nella fase più calda. Secondo l’Osservatorio Eurobet, che è andato ad analizzare i flussi registrati dalle giocate, i tifosi juventini non credono più all’arrivo di Neymar in odore di trasferimento al club bianco-nero che sperava di sopravanzare il Real Madrid e il Manchester United. Sembra, infatti, che non ci sia spazio sulla piazza spagnola ed è sempre più probabile che il brasiliano rimarrà un altro anno a Parigi (la permanenza è data a 1.25). In Italia le previsioni degli sportivi si concentrano invece sul trasferimento di Federico Chiesa (anche per l’interessante quota 5.2), come dimostra l’impennata nelle giocate di questa settimana. Secondo nelle preferenze di chi scommette su un cambio di casacca, è lo juventino Paulo Dybala. Dopo che è sfumata l’acquisizione da parte del Jiangsu, i tifosi danno per certa anche la permanenza (quotata 1.50) di Gareth Bale al Real Madrid, nonostante Zinedine Zidane non abbia convocato il giocatore per l’amichevole che i Blancos hanno disputato contro la formazione austriaca del Red Bull.