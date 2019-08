Calciomercato Torino, l’agente di Laxalt: “Stiamo trattando”

“Siamo venuti a parlare con il direttore per vedere com’è la situazione. Credo che verrà definito tutto tra oggi e venerdì. Quindi è vicino al Torino? Non so se è vicino, stiamo trattando e cercando di arrivare a un accordo”. Parla così Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, dopo l’incontro avvenuto in sede questa mattina con la dirigenza del Milan: il Torino acquisterebbe il laterale dell’Uruguay in prestito. Laxalt la settimana scorsa sembrava destinato all’Atalanta, ma alla fine non era stato trovato l’accordo sullo stipendio.