Calciomercato Torino, Cairo allo scoperto su Belotti, Sirigu e Verdi

Il Torino è in campo per il match di Europa League contro lo Shaktyor Soligorsk, nel primo tempo granata in vantaggio per 2-0. Interessanti indicazioni da parte di Urbano Cairo che ha parlato di calciomercato, Sirigu e Belotti non si muovono: “Abbiamo ricevuto diverse proposte”, ha dichiarato Cairo. “Ma Salvatore Sirigu è una persona straordinaria e un uomo spogliatoio, che resta qui. Lui ha sempre voglia di migliorarsi e di far fare passi avanti a tutti, nella squadra e nella società. Belotti? È un grande capitano e un grande leader: a nulla vale il suo valore di mercato e la sua clausola rescissoria. È nostro e ce lo teniamo stretto”.

Su Verdi: “non parlo dei giocatori delle altre squadre. Oggi per noi conta chi c’è: abbiamo tanti calciatori e sono tutti forti. Conta la squadra che ha fatto il ritiro con Mazzarri e che può andare avanti in Europa League. A oggi è difficile migliorare questa squadra: ci proveremo comunque”.