Calciomercato Torres, un arrivederci ed un nuovo acquisto [FOTO]

Un problema fisico importante, emerso nei giorni scorsi, costringe il difensore Alberto Cossentino a lasciare la Torres durante la fase di preparazione. Per il centrale palermitano gli esami effettuati dallo staff medico e fisioterapico rossoblù hanno evidenziato la necessità di un’immediata operazione all’anca che sarà effettuata a fine agosto. I tempi sono di almeno due mesi per il recupero: «Con tristezza devo lasciare questa società e il gruppo – le sue parole – e devo ringraziare lo staff medico per avermi aiutato in questi giorni. La gravità della mia situazione, di cui nessuno era a conoscenza e io per primo, poteva assumere conseguenze più gravi. Mi auguro di poter riprendere subito dopo l’operazione e se la società vorrà mi metterò a disposizione perché qui ho sempre trovato amici. Auguro il meglio a tutti e spero sia solo un arrivederci».

Il giocatore resterà tesserato in attesa del rientro in gruppo, o di un eventuale trasferimento a dicembre.

Arriva in rossoblù l’esperto difensore, classe ’95, Vincenzo Guarino.

Ex Juve Stabia (serie B), Arezzo e Ischia (serie C) e con oltre 100 presenze in D, arriverà a Sassari lunedì. L’esperto difensore, classe ’95, Vincenzo Guarino è un nuovo giocatore rossoblù. Nato ad Aversa, alto 185 cm per 81 kg, Guarino, è un centrale cresciuto nelle giovanili del Napoli, passato poi alla Juve Stabia dove milita fino al 2014 collezionando anche 5 presenze in Serie B. Dal 2014 al 2016 ha militato in serie C, prima con la maglia dell’ Arezzo e poi dell’ Ischia. Nel 2016 è passato in D con il Potenza (27 presenze) poi Dro Calcio e dal dicembre 2017 è arrivato in Sardegna per giocare nella Nuorese ben figurando e collezionando 17 presenze e 3 gol. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del San Marino Calcio con 30 presenze e 2 gol all’attivo. «Sono felice di tornare in Sardegna – le sue parole in rossoblù- perché quando sono andato via mi sono portato dietro il ricordo di persone e di una terra meravigliosa. Della Torres ho in testa una bellissima immagine della tifoseria. Parlo di 6 anni fa, quando io militavo nell’Arezzo in serie C e vennero davvero in tanti in trasferta per seguire la squadra in quella partita che finì 0-0. Le mie caratteristiche? Io credo nel temperamento, nella voglia di lavorare e sudare».

Giocatore di esperienza, nonostante la giovane età, Guarino da lunedì sarà a Sassari per unirsi al gruppo di mister Mariotti.