Calciomercato, le trattative del giorno: colpo della Roma, i nomi per il Milan

Calciomercato Milan, i rossoneri sono ancora incompleti e in questi ultimi giorni proveranno ad intervenire nella zona di campo in cui al momento sembra mancare qualcosa. Un trequartista per la dirigenza, una seconda punta per Giampaolo. Questo quanto scrive nelle sue pagine odierne la Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il Milan in un modo o nell’altro non si sposti da Madrid. Stallo con l’Atletico per Correa, e allora si guarda al Real. I nomi proposti oggi dalla rosea sono due, ma alla fine non si tratta di trequartisti o seconde punte vere e proprie: Mariano Diaz e Jovic. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Roma lavora per completare la rosa. Il ds Petrachi pensa soprattutto alla difesa con un difensore centrale, diventato la priorità di Fonseca. Intanto, come riportato da Sky Sport, i giallorossi hanno chiuso per il terzino destro, alternativa a Florenzi. Arriva con la formula del prestito secco Davide Zappacosta dal Chelsea. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).