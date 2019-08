Calciomercato, le trattative del giorno – Lo United su Llorente, il Napoli ci prova per Everton Soares, bookie a sorpresa su Balotelli

Sta per partire un clamoroso valzer di attaccanti che riguarda anche le big del calcio italiano, interessate Inter, Juventus e Napoli. Partiamo da Lukaku, è definitivamente naufragata la possibilità di uno scambio con la Juventus che riguarda anche Paulo Dybala, le perplessità dell’argentino hanno spinto i Red Devils a bloccare tutto ed avrebbero inoltre dovuto fare i conti con un esborso troppo importante per accontentare le pretese della Joya. Lo United potrebbe però ‘accontentarsi’ di Mario Mandzukic, mancano poche ore alla chiusura del mercato in Inghilterra e la trattativa deve decollare a breve. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nelle ultime ore novità importanti sempre sul valzer attaccanti, il Tottenham torna in corsa per Dybala, il Manchester United può prendere lo svincolato Llorente, il Napoli su Everton Soares del Gremio ma la trattativa è difficile per l’alta richiesta dei brasiliani. Il Cagliari ha chiuso per Nandez. L’Atalanta su Skrtel.

Il Genoa fa sul serio per la prossima stagione, il club rossoblu dopo l’ultimo deludente campionato ha deciso di costruire una squadra veramente forte ed al momento è una seria candidata per la qualificazione in Europa. Nelle ultime ore la dirigenza ha chiuso un’altra trattativa, si tratta del terzino di proprietà del Cagliari Marko Pajac. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Novità a sorpreso secondo i bookie sul futuro di Mario Balotelli. Nella scommessa sulla prossima squadra di Balotelli il Brescia è sceso da quota 8,00 a 4,50, diventando la squadra favorita, riferisce Agipronews. Segue la Fiorentina, a 5,00, poi il West Ham, a 6,00. Si va invece a 10,00 per il Parma e a 16,00 per un’avventura negli Usa.