Rafael Leao è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan, l’attaccante arriva “a titolo definitivo sottoscrivendo un contratto quinquennale”, fa sapere il club rossonero in una nota sul proprio sito ufficiale. Nato ad Almada, in Portogallo, il 10 giugno 1999, Rafael Leão cresce calcisticamente nello Sporting Lisbona, nell’estate 2018 passa al Lille, in Francia, dove realizza 8 gol in 26 partite. In un post su Instagram ha voluto salutare la sua ex squadra e i suoi tifosi. “E’ con grande tristezza che dico addio a questo club che mi ha accolto a braccia aperte mentre mi trovavo in una situazione difficile e che mi ha dato la possibilità di far vedere il mio calcio. Porterò questo club nel cuore, ringrazio tutti in società e i tifosi che mi hanno sostenuto dal mio debutto. Spero che possiate sorprendere tutti in Champions League, come abbiamo fatto in campionato la scorsa stagione. Non vi ringrazierò mai abbastanza”. Nel frattempo il Lille ha ufficializzato l’arrivo del nigeriano Victor Osimhen. Il 20enne nazionale nigeriano arriva dal Charleroi e ha firmato un contratto per cinque stagioni. Takefusa Kubo ha stregato Zinedine Zidane, prestazioni che stanno facendo interrogare i madrileni sul suo impiego: tenerlo in prima squadra, piazzarlo nella ‘B’, mandarlo in prestito? E’ tutto fatto nel frattempo per Pépé all’Arsenal.

“Mi piacerebbe, ma a chi non piacerebbe questa idea! Però, Kevin è un giocatore dell’Udinese e credo che resterà a Udine. So che le due società in passato hanno fatto operazioni, anche importanti, ma spetta a loro decidere se Lasagna può andar via da Udine e se può far parte del progetto Napoli”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Marte’ di Massimo Briaschi, procuratore di Lasagna. “Giuntoli è un po’ che non lo sento, ma se Lasagna dovesse interessare, devono parlarsi prima le due società anche perché al momento Kevin è considerato una pedina importante dall’Udinese – ha sottolineato – Lasagna piace perché ha caratteristiche uniche in Italia di potenza fisica, di progressione, di forza, ha una buona precisione e freddezza sotto porta per cui piace al Napoli e ad altre squadre, ma c’è da capire se l’Udinese vuole privarsi di lui”.

Nel frattempo secondo ‘Gianluca Di Marzio’ si è riaperta la trattativa col Manchester City per Cancelo in cui rientra anche Danilo, il club bianconero ci sta pensando. Colpo del Verona, è fatta per l’arrivo a parametro zero dell’ex Genoa Lazovic, per l’esterno contratto triennale. Mossa a sorpresa della Fiorentina, la società viola sta infatti valutando l’idea di acquistare Diego Rossi, attaccante uruguaiano classe ’98. Cagliari scatenato, chiesto al Napoli Ounas, il nuovo nome per l’attacco porta a Simeone della Fiorentina. Il Brescia ha preso Jaromir Zmrahl dallo Slavia Praga, centrocampista arriva per poco meno di 4 milioni di euro.

La Sampdoria comunica, in una nota, di aver ceduto alla Juventus Erasmo Mulè. Il difensore classe ’99, nell’ultima stagione in prestito al Trapani, si trasferisce in bianconero a titolo definitivo.

Il Pescara ha raggiunto l’accordo ufficiale con il Cosenza Calcio per la cessione del diritto alle prestazioni sportive di Elimane Franck Kanoutè. “AC Milan (il Club) comunica di aver ceduto, con la formula del prestito, all’AS Livorno CALCIO le prestazioni sportive di Alessandro Plizzari fino al 30 giugno 2020. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni sportive per la prossima stagione”.