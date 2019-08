Calciomercato, le ultime: altro rinnovo in casa Roma, il Parma tenta il colpaccio, nuovo nome per il Bologna

CALCIOMERCATO – Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno a Ferragosto. Ecco allora arrivare le notizie delle ultime ore. Dopo il rinnovo di Zaniolo, la Roma ha annunciato quello di Cengiz Under. “Abbiamo voluto fortemente questo rinnovo perché riteniamo Cengiz un talento puro”, ha dichiarato il ds della Roma Gianluca Petrachi. “Siamo sicuri che nei prossimi anni porterà un grande contributo tecnico alla squadra, esprimendo al massimo le sue potenzialità qui alla Roma, il posto ideale per continuare a crescere”. “Sono arrivato a Roma due anni fa e da allora, giorno dopo giorno, mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi”, ha commentato Cengiz. “È un momento davvero felice per me, ringrazio il club per aver deciso di realizzare il mio desiderio di continuare a giocare per la Roma”. L’esterno turco ha prolungato fino al 2023.

La Roma pensa anche alle cessioni. Dopo Nzonzi, passato al Galatasaray, potrebbe essere il turno di Defrel salutare. L’attaccante è ad un passo dal Cagliari in prestito oneroso a 3 milioni. Il nodo resta la formula del pagamento del riscatto, ma tutto si potrebbe chiudere entro il weekend.

Parma che vuole stupire anche nella prossima stagione. I ducali hanno allestito una squadra competitiva, ma puntano a migliorarla ancora con elementi di qualità ed esperienza. Ecco spuntare allora il nome di Fabio Coentrao, ex terzino sinistro di Real Madrid e Sporting Lisbona. Il portoghese, attualmente svincolato, è l’ultima idea di Faggiano.

Nome nuovo anche per il Bologna. I felsinei hanno fatto un’offerta per Gustavo, attaccante classe ’94 del Corinthians. La cifra (5 milioni) è però ritenuta troppo bassa dai brasiliani, che chiedono 8 milioni. Affare che potrebbe chiudersi a metà strada. In uscita c’è Santander. Sull’attaccante paraguagio c’è il Fenerbahce.

Il Pordenone ha annunciato di aver ceduto con la formula del prestito (scadenza giugno 2020) l’attaccante Simone Magnaghi al Teramo.

All’estero, la Real Sociedad ha reso nota la cessione di Geronimo Rulli al Montpellier. Il portiere argentino si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto.