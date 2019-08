La Spal ha annunciato Karlo Letica, portiere croato che sostituirà Gomis nella rosa di Semplici, accordo con il Club Bruges in prestito con diritto di riscatto. Letica è un classe ’97 cheha giocato 16 partite nella scorsa stagione con Il Bruges tra Champions League e campionato belga. Anthony Georgiou lascia nuovamente il Tottenham con la formula del prestito, è un nuovo calciatore dell’Ipswich Town. Si rinforza ulteriormente l’Atalanta anche in vista della Champions League, ai dettagli la trattativa per l’arrivo dal Milan di Laxalt. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ tentativo della Fiorentina per Nagatomo del Galatasaray, l’ex Inter non è ancora convinto.