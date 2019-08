Calciomercato, le ultime: Balotelli ancora ‘rossonero’, offerta con doppia contropartita della Juve per Pogba

L’attaccante Coutinho non ha intenzione di accettare una squadra rivale del Liverpool, a confermarlo è il suo agente Kia Joorabchian, interrogato sul futuro del brasiliano. “Sarebbe molto difficile per Philippe giocare per uno dei rivali del Liverpool, perche’ e’ rimasto molto attaccato alla sua ex squadra – ha detto Joorabchian -, di cui conserva ricordi fantastici. Ogni volta che ne abbiamo parlato, mi ha confermato che farebbe fatica a giocare in un altro club della Premier League”. A Coutinho erano interessati il Manchester United e l’Arsenal. Sempre più incerto il futuro del centrocampista Paul Pogba, lo United chiede almeno 150 milioni per lasciare partire il francese, il Real Madrid ha offerto 30 milioni più il cartellino di James Rodriguez ma su queste basi non si può raggiungere l’accordo. Può tornare alla ribalta dunque la Juventus che avrebbe offerto Blaise Matuidi e Mario Mandzukic più soldi. Harry Maguire è ufficialmente un calciatore del Manchester United. “Sono felice di aver firmato per questo fantastico club. Quando il Manchester United bussa alla tua porta, è un’opportunità incredibile”, le prime parole di Maguire da giocatore dello United. “Dalle mie conversazioni con il tecnico, sono rimasto entusiasta della visione e dei piani che ha per la squadra. È chiaro che Ole sta costruendo una squadra per vincere trofei. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e iniziare la stagione”. Affare da oltre 90 milioni di euro. Simon Mignolet ha lasciato il Liverpool per tornare nel suo paese d’origine e firmare per il Bruges. Lo hanno annunciato le due società. Il Liverpool ha ufficializzato l’arrivo dal West Ham di Adrian.

“FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 del centrocampista Radja Nainggolan al Cagliari Calcio”. La Sampdoria ha ufficializzato la risoluzione consensualmente del contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del portiere brasiliano Rafael Cabral. Tutto definito tra Juventus e City per lo scambio Cancelo-Danilo, al club bianconero anche 30 milioni di euro.

Per Balotelli possibile futuro ancora in rossonero ma non al Milan ma al Flamengo. Il club brasiliano ha bisogno di un altro attaccante e Super Mario sembra stuzzicato da un possibile trasferimento, adesso le parti dovranno raggiungere l’accordo sull’ingaggio.