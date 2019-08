Calciomercato, le ultime: De Paul vicino alla Fiorentina, suggestione Giovinco, i nomi per Verona e Brescia

CALCIOMERCATO – Si chiude stasera con il posticipo tra Inter e Lecce la prima giornata di Serie A. Un turno ricco di gol, con qualche sorpresa. Molte le squadre apparse ancora incomplete. Ecco allora che torna in ballo il mercato con l’ultima settimana di trattative per completare gli organici. A fare il punto sono la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport-Stadio. Si parte dalla Fiorentina. Accordo vicino per Rodrigo De Paul. Il calciatore dell’Udinese è entrato solo negli ultimi 20 minuti nella vittoria di ieri contro il Milan, regalando l’assist a Becao per il gol che ha deciso la partita. Al termine della gara l’argentino ha fatto velocemente la doccia ed ha lasciato lo stadio prima dei compagni. Un ulteriore segnale di una trattativa in stato avanzatissimo. L’Udinese chiede 40 milioni, ma l’inserimento di Benassi (centrocampista sembrato fuori dal progetto viola e che piace ai friulani) potrebbe abbassare di molto la richiesta. L’impressione è che si possa chiudere a 25 e il cartellino di Benassi. Fiorentina che continua il pressing per Tonelli. Prestito con diritto di riscatto a 5 milioni e trattativa che dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni, così come lo scambio Biraghi-Dalbert con l’Inter. Occhio anche all’opzione Raphinha dello Sporting Lisbona, altro esterno offensivo che piace molto (16 milioni la richiesta dei portoghesi). Tutto fermo invece in attacco, dove Montella potrebbe puntare su Boateng e Vlahovic.

E’ duello per Gregoire Defrel. La Sampdoria ha l’accordo totale con la Roma e con il calciatore, ma l’inserimento del Sassuolo potrebbe cambiare le carte in tavola. I neroverdi non mollano e sono pronti al rilancio, anche se i doriani sono in vantaggio. Liguri che puntano anche a Vignato del Chievo, seguito anche dal Bayern Monaco. Affare da 5-6 milioni. Sassuolo che invece insiste per Chiriches con il Napoli. Alta la richiesta dei partenopei: 15 milioni. Infine, da non scartare l’ipotesi suggestiva che porta a Giovinco. In caso di mancato arrivo di Defrel, i neroverdi farebbero un ulteriore tentativo per l’attaccante dell’Al Hilal.

Colpo per il Bologna: è fatta per il cileno ex Inter Gary Medel dal Besiktas. L’affare chiuso ieri a titolo definitivo per 2 milioni, contratto fino al 2022 e oggi visite e firma.

Il Verona si prepara a definire Salcedo in prestito secco dall’Inter per l’attacco. Vicinissimo il centrocampista Pessina dall’Atalanta. Dalla Dea dovrebbe arrivare anche Barrow, che ha dato l’ok al trasferimento, ma si monitora anche Favilli del Genoa.

La Spal è in trattativa per Arana del Siviglia. L’esterno sinistro è in pole per la sostituzione di Fares, infortunato. Continua a muoversi il Brescia, che dopo l’ottimo esordio con vittoria a Cagliari pensa ad un paio di colpi. Vicino Ceccherini della Fiorentina per il ruolo di difensore centrale, viva l’opzione Abate per la fascia destra a parametro zero.