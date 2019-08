Calciomercato, le ultime: testa a testa per la difesa dell’Atalanta, scatto della Spal

Si muovono le squadre del campionato di Serie A, ultime ore calde di calciomercato ed importanti trattative. Alla ricerca di rinforzi la Spal, per Semplici è in arrivo Mehdi Léris, nonostante la retrocessione si è confermato uno dei più positivi per il Chievo, può rimanere in Serie A, i contatti con la Spal hanno avuto esito positivo e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Movimento in casa Atalanta, per la difesa è testa a testa tra Skrtel e Caceres, due profili esperti ed importanti per la Champions League mentre potrebbe partire Gosens, nel mirino dello Schalke, il sostituto può essere Luca Pellegrini di proprietà della Juventus. Sempre i bianconeri lavorano in Inghilterra nelle ultime ore di calciomercato, si sta provando a chiudere per le cessioni di Mandzukic al Manchester United e Rugani all’Arsenal.