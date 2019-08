Calciomercato, le ultime: doppia cessione per il Bologna, nuova pretendente per Vidal

CALCIOMERCATO – Ore frenetiche per il calciomercato. Doppia operazione in uscita per il Bologna. I felsinei hanno ceduto Arturo Calabresi. Il club emiliano ha annunciato in una nota di aver ceduto il difensore “all’Amiens SC a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per il riscatto e il controriscatto”. Emil Kraft, terzino destro svedese, che un anno fa approdò in Francia, è stato riscattato e poi ceduto agli inglesi del Newcastle.

Il Milan ha ufficializzato, con una nota pubblicata sul proprio sito web, la risoluzione consensuale del contratto con il terzino croato Ivan Strinić. “AC Milan comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il difensore Ivan Strinic. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

Il Benevento ha risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Andrea Costa. Si conclude così l’esperienza del giocatore reggiano in maglia giallorossa. “La società – si legge sulla pagina ufficiale del club – gli augura le migliori fortune personali e professionali”.

Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona e seguito anche dall’Inter, continua ad avere diversi estimatori in Europa. Come riporta dalla Spagna ‘Sport’ l’Olympique Marsiglia sta pensando al cileno per rinforzarsi a centrocampo, anche in ottica della possibile partenza di Luiz Gustavo, nel mirino del Fenerbahce.

S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Simone Calvano, classe ’93, che arriva dalla F. C. Hellas Verona, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista, nativo di Milano, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’ A. C. Milan, ha vestito, in serie A, la maglia della F. C. Hellas Verona, totalizzando 15 presenze. In serie cadetta ha indossato le maglie di F. C. Hellas Verona, Lanciano e Padova. Simone Calvano, dopo la sottoscrizione del contratto, ha dichiarato: “Sono contento di aver scelto una piazza importante come quella stabiese. Conosco la Juve Stabia per averci giocato contro con la Reggiana nel corso dei play off. Prometto massimo impegno per raggiungere gli obiettivi”. Simone Calvano si aggregherà alla squadra, agli ordini di mister Fabio Caserta, alla ripresa degli allenamenti prevista per domani martedì 27 agosto.