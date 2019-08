Calciomercato, le ultime dall’estero: nuova ipotesi per Bruno Fernandes, il Real Madrid guarda in Italia

CALCIOMERCATO – Novità dall’estero. Dopo la chiusura del calciomercato inglese, Bruno Fernandes è rimasto allo Sporting Lisbona. E’ saltato infatti il suo passaggio ad uno dei due club di Manchester, con City e United che si contendevano il portoghese. Per l’ex centrocampista di Sampdoria e Udinese si inserisce ora il Real Madrid. Come riporta ‘As’ Bruno Fernandes ha un valore di 70 milioni di euro. Nell’ultima stagione l’ex calciatore dell’Udinese ha segnato 32 reti in 53 partite.

Real Madrid che pensa anche al ruolo di secondo portiere. Per questo i Blancos stanno guardando in Italia e precisamente in casa Roma. Interesse infatti per Antonio Mirante. Per la prossima estate l’intenzione è quella di promuovere il giovane Andrij Lunin, in prestito al Valladolid e Mirante sarebbe il portiere ideale per una sola stagione.

Renato Sanches non rientra nei piani del Bayern Monaco e potrebbe lasciare la Germania. Stando a quanto riporta ‘L’Equipe’ il Lille ha bussato alla porta dei campioni di Germania per chiedere informazioni sul centrocampista.

Divorzio consensuale tra la Federcalcio tunisina (Ftf) e il commissario tecnico della Tunisia Alain Giresse, alla guida delle Aquile di Cartagine dal dicembre 2018. Lo ha annunciato la stessa Federazione in un comunicato precisando che il tecnico francese aveva siglato un contratto di 18 mesi rinnovabili, ma subordinato al rendimento della nazionale, giudicato dunque non all’altezza delle aspettative nonostante l’accesso alle semifinali alla Coppa d’Africa nel giugno scorso in Egitto.