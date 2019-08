Calciomercato, le ultime dall’estero: nuova pretendente per Dzeko, gli obiettivi del Psg, offerta per Rugani

CALCIOMERCATO – Tante voci e rumors che arrivano dall’estero in questa fase frenetica del mercato. Secondo quanto riporta ‘France Football’ il Monaco, alla ricerca di un attaccante, starebbe pensando di fare un’offerta per Dzeko. Il club del Principato continua a inseguire anche il rossonero André Silva e l’algerino Baghdad Bounedjah, ma l’idea Dzeko sta prendendo quota.

Neymar vuole lasciare il Psg, ma la trattativa con il Barcellona non si sblocca. In caso di esito positivo dell’affare i parigini andrebbero a rinforzarsi con due calciatori della Serie A. Il sostituto di Neymar sarebbe stato individuato in Dybala. L’altro obiettivo è Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan resta un pallino di Leonardo, che potrebbe tentare l’assalto negli ultimi giorni.

Il Wolverhampton fa sul serio per Daniele Rugani. Come riporta il ‘Times’ la squadra inglese, possibile avversario del Torino nell’ultimo turno preliminare di Europa League, ha presentato un’offerta da 32 milioni di euro per il difensore della Juventus.

Risoluzione consensuale del contratto tra lo Stoke City (squadra che milita in Championship, la seconda divisione inglese) e Bojan Krkic. L’attaccante serbo, che in Italia ha vestito le maglie di Roma e Milan, è atteso in Mls.