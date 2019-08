Calciomercato, le ultime: no del Gremio alla Roma per Luan, derby Genoa-Samp, indizio per il Torino

Ultime ore di calciomercato, trattative caldissime in Italia ed all’estero. Sempre più in salita la trattativa tra Barcellona e Psg per il trasferimento di Neymar. “Non c’è l’accordo con il Barça – ha chiarito il direttore sportivo del Psg Leonardo al termine della gara di campionato vinta dai campioni di Francia contro il Metz – La nostra posizione è sempre stata chiara, sapevano ciò che volevamo. La prima proposta è arrivata il 27 agosto, cinque giorni prima della chiusura della finestra di mercato. Eravamo disponibili a parlare di altri giocatori nell’operazione. Siamo a tre giorni dalla chiusura, c’è una scadenza naturale”. Il dirigente brasiliano ha chiarito che al momento i catalani sono “l’unica candidata” per l’acquisto di Neymar ma che al momento “non è in programma un nuovo vertice” con la società spagnola. Il Siviglia pensa al messicano Javier Hernandez per rinforzare il proprio attacco, la valutazione è di 10 milioni di euro.

Fonti del Gremio di Porto Alegre fanno sapere che è stata respinta l’offerta della Roma per Luan, i giallorossi avrebbero offerto 8 milioni di euro, la valutazione è di 15 milioni. L’Atalanta ha ufficializzato la cessione alla Cremonese in B di Luca Valzania, ex nazionale Under 21, in prestito con diritto di riscatto. Derby di mercato tra Genoa e Sampdoria, l’obiettivo è Pjaca della Juventus. Indizio in casa Torino, l’attaccante François Kamano non è stato convocato per la partita Olympique Lione-Bordeaux, i granata rimangono alla finestra.