Calciomercato, le ultime: Hysaj verso la Spagna, frenata Genoa ed attaccante al Verona

Ultime trattative di calciomercato in Serie A, si sta per concludere la finestra estiva. Il Bologna ha annunciato di avere ceduto l’attaccante Cesar Falletti al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per il riscatto. Hysaj verso il Valencia, è il calciatore del Napoli il nome scelto dagli spagnoli per sostituire l’infortunato Piccini, frenata tra il Genoa e Donis, il club rossoblu prima deve muoversi in uscita. Il Lecce ha piazzato il colpo Imbula, accordo in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Il Brescia alla ricerca di un centrocampista, nelle ultime ore ha accelerato per Hiljemark del Genoa, il Sassuolo è ad un passo da Chiriches del Napoli. Vicino l’attaccante per il Verona, si tratta del calciatore del Chievo Stepinski.