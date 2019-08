Calciomercato, le ultime da Italia ed estero: Milan tra Correa e le sirene per Kessié, Robben torna a giocare?

Le ultime trattative di calciomercato dall’Italia e dall’estero. Alexis Sánchez giocherà prevalentemente nelle partite di Europa League e Carabao Cup con il Manchester United se non si realizzerà il suo passaggio all’Inter. Lo riferisce il prestigioso quotidiano inglese The Times, secondo cui Red Devils e nerazzurri hanno ripreso i colloqui per un potenziale accordo sul prestito, che deve essere completato entro la chiusura della finestra di mercato europea di lunedì. Nel caso in cui dovesse sfumare il passaggio all’Inter, l’attaccante cileno (il giocatore più pagato della squadra), resterebbe ai margini delle rotazioni di Ole Gunnar Solskjaer.

Tiene banco in casa Milan la questione Correa, resta in fase di stallo la trattativa fra Milan e Atletico Madrid. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo AS, aldilà dei rumors dall’Italia che parlano di un affare già impostato, in realtà ad oggi “l’Atletico non ha ricevuto alcuna offerta formale” da parte del Milan. Non solo, le voci di una possibile offerta rossonera di 38 milioni verrebbe respinta al mittente perché i colchoneros vogliono 50 milioni o al massimo 43 più una percentuale delle vendite future (che sarebbe di circa il 30%). Corra vorrebbe andare al Milan, ma l’Atletico non ha alcuna intenzione di svenderlo. Il problema, per la squadra di Simeone, è che se non parte Correa difficilmente potrà arrivare Rodrigo. L’attaccante spagnolo di origini brasiliane è valutato dal Valencia 60 milioni di euro. Ma in casa rossonera non si guarda solo al mercato in entrata, bensì anche a quello in uscita. Secondo RMC Sport France, infatti, è Franck Kessié il principale candidato al trasferimento al Monaco per rinforzare il centrocampo. Il giocatore, inizialmente lasciato in panchina da Marco Giampaolo domenica a Udine, all’esordio in campionato, non sembra godere della stima incondizionata del tecnico dei rossoneri. Nel caso in cui l’affare dovesse sfumare è pronta l’alternativa: c’è sempre il Milan di mezzo, ma è un ex e si tratta di Bakayoko, attualmente in forza al Chelsea, che nella Ligue 1 vanta un’esperienza di tre stagioni. Non è escluso che i due centrocampisti possano arrivare entrambi alla corte dell’allenatore Leonardo Jardim.

Un altro ex rossonero, nel frattempo, ha cambiato squadra: Adil Rami. Il difensore ha firmato un contratto di una stagione (con opzione per una seconda) con il Fenerbahçe. Lo ha annunciato lo stesso club turco. Rami era stato appena licenziato dall’Olympique Marsiglia dopo aver saltato un allenamento per presenziare ad una trasmissione in tv. Restando all’estero, molto importanti sono le parole rilasciate da Arjen Robben dopo il suo ritiro. In realtà, però, l’olandese non chiude del tutto alla possibilità di tornare in campo. “Chissà cosa potrà accadere – ha detto – forse fra un paio di mesi mi mancherà il campo e allora potrei tornare. Però, più passa il tempo e più diventa difficile. Non penso ci siano tante probabilità che possa tornare”.

Tornando all’Inter, si comunica la cessione di Andreas Chrysostomou alla Sampdoria. Questo il comunicato: “La Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Inter i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Andreas Chrysostomou (nato a Nicosia, Cipro, il 14 gennaio 2001). Lo si legge sul sito ufficiale della società blucerchiata“.

L’Hellas Verona comunica in una nota “di aver acquisito a titolo temporaneo – con diritto di riscatto e controriscatto – da Atalanta Beragamasca Calcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1997 Matteo Pessina. Il calciatore ha scelto la maglia numero 32“.

Il Trapani ha perfezionato l’ingaggio dell’attaccante Stefano Pettinari, che arriva dal Lecce in prestito con diritto di opzione. Punta centrale, nato a Roma il 27 gennaio 1992, cresciuto nel settore giovanile della Roma, Pettinari si affaccia al calcio dei grandi a Crotone, club con il quale milita in Serie B per tre stagioni (dal 2011/12 al 2013/14) collezionando 79 presenze e 13 gol. Sempre in cadetteria, nella stagione 2014/15 indossa le maglie di Pescara e Latina trovando il gol per 3 volte in 34 presenze. E’ a Vicenza all’inizio dell’anno sportivo 2015/16, salvo poi passare al Como (2 reti in 14 gettoni). Assaggia la massima serie con la maglia del Pescara, per fare ritorno in B nella seconda metà di stagione con la Ternana. Nel 2017/18 il ritorno in Abruzzo con la maglia biancoazzurra: qui Pettinari va in gol per 13 volte su 38 presenze. Lo scorso anno è a Lecce; da Gennaio 2019 il rientro a Crotone con 2 gol in 11 apparizioni. “Parto con tanto entusiasmo e tanta voglia di ricominciare – ha detto il neo calciatore granata, già ieri a Trapani -. Ringrazio la Società che mi ha fortemente voluto. Darò tutto quello che posso per la causa e per raggiungere al più presto i nostri obiettivi. Ho avuto tante esperienze in Serie B, è un campionato difficile, tante volte con le squadre in cui ho giocato ci siamo salvati nelle ultime giornate. Sono pronto a dare il mio contributo. Alcuni dei miei nuovi compagni li conosco già. Ho giocato con Del Prete, con Fornasier. Mi hanno parlato benissimo della città e della Società e mi hanno spinto anche loro ad accettare Trapani. Ho seguito la squadra l’anno scorso, ha fatto un grandissimo campionato, nonostante difficoltà. So che c’è tanto entusiasmo ed è quello che cercavo”.

Mondher Kebaier è il nuovo commissario tecnico della Tunisia, succede al francese Alain Giresse. Lo ha annunciato la Federazione tunisina, aggiungendo che il 49enne tecnico originario di Biserta ha firmato un contratto di tre anni, e sarà presentato giovedì. Per Kebaier sarà la sua prima esperienza alla guida di una nazionale: in passato ha allenato esclusivamente club tunisini, tra cui il Club Africain (CA) e l’ Esperance Sport Tunisi (EST).