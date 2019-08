Calciomercato, le ultime: Kalinic alla Roma, Darmian al Parma, Han alla Juventus, le altre trattative

CALCIOMERCATO – Ultimi giorni frenetici di calciomercato per le squadre di Serie A. Molti gli affari definiti o in dirittura d’arrivo nelle ultime ore. La Roma ha scelto il vice-Dzeko. Torna in Italia Nikola Kalinic, dopo l’esperienza deludente con la maglia dell’Atletico Madrid. Accordo trovato con i Colcheneros sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Al giocatore, invece, andranno 2,4 milioni fino a giugno. L’attaccante croato andrà a prendere il posto di Schick destinato al Lipsia. Petrachi nelle scorse ore ha messo nel mirino Mateus Vital, esterno del Corinthians. Classe ’98 può agire anche da trequartista. Fa della rapidità la sua arma principale, ricorda molto come tipo di giocatore Stephan El Shaarawy, trasferitosi in Cina in questa sessione estiva.

Giornata di visite mediche in casa Torino, Roma e Fiorentina. Diego Laxalt, laterale uruguaiano si accasa ai granata in prestito con diritto di riscatto. Visite anche per Smalling, neo difensore dei giallorossi. Il centrale inglese arriva in prestito secco. Anche in casa Fiorentina sono le visite mediche, quelle di Caceres, il piatto clou della giornata di mercato.

Colpo in prospettiva per la Juventus. I bianconeri hanno prelevato dal Cagliari l’attaccante nord-coreano Kwang-Song Han: affare da 5 milioni di euro. La giovane punta è partita per Torino ed ha fatto vedere le cose migliori con la maglia del Perugia.

Colpaccio del Parma. I ducali hanno chiuso per il terzino del Manchester United, Matteo Darmian. Il classe ’89 torna in Italia, dopo l’esperienza con la maglia del Torino.

Altro colpo in entrata per il Lecce di Fabio Liverani. E’ arrivato in Italia Giannelli Imbula, centrocampista dello Stoke City, seguito in passato anche da Inter e Torino. Affare in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni in caso di salvezza e di 25 presenze.

Infine, ufficialità in Serie C. Il Piacenza preleva il difensore Lorenzo Borri, classe ’97 dalla Juve Stabia.