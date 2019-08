Si avvicina un altro grande colpo in casa Real Madrid, si tratta di Donny Van de Beek, ‘stella’ dell’Ajax, operazione da 70 milioni di euro più bonus. Altra cessione dolorosa per il club olandese dopo quelle di de Jong e de Ligt, arrivano le indicazioni dell’allenatore Ten Hag: “vorrei che non lo perdessimo – ha detto alla vigilia della prima partita del campionato olandese 2019-’20, contro il Vitesse – e faremo tutto cio’ che e’ nelle nostre possibilita’ per trattenerlo nell’Ajax. Certo che quando ci sono di mezzo club del calibro del Real, la situazione non e’ facile. Donny per noi e’ stato molto importante nella scorsa stagione, e ha cominciato questa con entusiasmo e molta energia. La sua cessione sarebbe per noi una grossa perdita, ma sappiamo che potrebbe accadere”. “Siamo un piccolo paese – ha aggiunto Ten Hag – e quando dimostriamo cose come quelle della scorsa stagione, sappiamo che poi certi meccanismi entrano in funzione, e arrivano tante richieste”.

Il Manchester United ha preso il difensore Harry Maguire, raggiunto l’accordo con il Leicester per il trasferimento del 26enne giocatore sulla base di 80 milioni di sterline (87 milioni di euro), una cifra record per un difensore e che supera l’esborso del Liverpool per Virgil van Dijk. Nel frattempo continuano i colloqui con la Juventus per lo scambio Dybala-Lukaku, per concludere l’operazione manca solo l’ok dell’argentino, si sta lavorando sull’ingaggio. Ed a sorpresa anche Mandzukic potrebbe diventare un nuovo calciatore dei Red Devils. Stesso discorso per lo scambio Cancelo-Danilo con il City, manca l’accordo con il calciatore dei Citizen sull’ingaggio. E’ fatta per il ritorno di Nainggolan a Cagliari, già domani sarà in città, lunedì le visite mediche.