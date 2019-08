Calciomercato, le ultime: blitz del Milan, risolto il caso Laxalt e giallo Simeone, testa a testa per la Fiorentina

Ultime ore caldissime di calciomercato, ecco tutte le trattative. Il Dijon, formazione francese che milita in Ligue 1, ha ufficializzato sul proprio sito internet l’arrivo di Matheus Pereira dalla Juventus, operazione in prestito con diritto di riscatto. Il Milan ha mollato definitivamente la pista che porta ad Angel Correa, come spiegano i media iberici Zvonimir Boban, Cfo rossonero, si trova comunque nella capitale spagnola per negoziare con il Real Madrid l’acquisto di Mariano Diaz, l’offerta sarebbe un prestito biennale per 10 milioni con diritto di riscatto fissato ad altri 25 milioni. Il Crotone comunica “di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’Hellas Verona, i diritti sportivi del calciatore Luca Marrone”.

“Alexis Sanchez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore cileno arriva dal Manchester United in prestito fino al 30 giugno 2020”. Si risolve il ‘caso’ Laxalt, l’ormai ex Milan ha scelto il Torino, niente da fare per il Sassuolo, prestito con diritto di riscatto a 11,5 milioni di euro. Giallo Simeone, sembrava con la Samp ma si è inserito nuovamente il Cagliari. E’ Fatta per Caceres alla Fiorentina, per l’attacco viola testa a testa tra Raphinha e De Paul.