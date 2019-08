Calciomercato, le ultime: nomi importanti per la difesa del Brescia, il Genoa aspetta l’attaccante

Calciomercato sempre in primo piano nonostante il primo weekend della Serie A 2019-2020. Tante squadre devono ancora mettere a punto gli ultimi tasselli per completare le proprie rose. Una di queste è il neopromosso Brescia di Cellino, che dopo il colpo Balotelli ha bisogno di ‘sistemare’ la difesa con qualche nome esperto ed importante. A tal proposito, resta calda la pista Ceccherini, il quale potrebbe arrivare in Lombardia con un prestito secco. Ma non è il difensore della Fiorentina l’unico nome per la retroguardia delle Rondinelle, che vogliono piazzare almeno due colpi. Si pensa all’ex Inter Rolando, svincolato, o ad Abate per la fascia.

Anche il Parma concentrato sulla difesa. Messo a punto Pezzella, come confermato ieri dal ds dei ducali Faggiano, si punta Peter Ankersen, terzino danese 29enne del Copenaghen. Il Genoa aspetta l’attaccante, non ancora definita la trattativa per l’arrivo di Donis, 22enne attaccante dello Stoccarda. C’è la volontà del calciatore, ma i rossoblu devono sfoltire.