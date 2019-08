Calciomercato, le ultime: nuovo arrivo per l’Atalanta, cessioni per Roma e Bologna

Calciomercato, le ultime ufficialità in Serie A e B. Nuovo arrivo in casa Atalanta, ecco Guilherme Arana. La Roma cede Coric e il Bologna Falletti. In cadetteria, la Juve Stabia prende Ricci. Ecco i comunicati ufficiali.

“Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dal Siviglia il calciatore Guilherme Arana a titolo temporaneo con diritto di opzione. Brasiliano di San Paolo, Arana è nato il 14 aprile 1997 ed è cresciuto nelle giovanili del Corinthians dove appena sedicenne, viene promosso in prima squadra, pur senza esordire, togliendosi però la soddisfazione di vincere con l’U20 la Copa Sāo Paulo. Dopo una breve esperienza nell’Atletico Paranaense, col Corinthians gioca dal 2015 al 2017 collezionando ben 89 presenze tra tutte le competizioni, con quattro gol all’attivo, vincendo due volte il Campeonato Brasileiro (2015 e 2017) e una volta il Campeonato Paulista (2017). Nel 2017 ottiene anche il Premio Craque do Brasilerao venendo inserito nella selezione dei Top 11 del campionato. Terzino sinistro veloce, tecnico e in grado di coprire tutta la fascia con disinvoltura, dopo le esperienze maturate in patria, poco più che ventenne si è trasferito in Europa per giocare nel Siviglia nel dicembre 2017. Nell’ultima stagione ha collezionato 22 presenze totali, realizzando anche due reti, entrambe in UEFA Europa League nei match con Standard Liegi e Akhisarspor, a cui si aggiunge anche il gol nei preliminari contro il Sigma Olomouc. Rilevante anche l’esperienza con l’U20 brasiliana con cui ha partecipato al Campionato Sudamericano 2017 siglando anche due gol in sei presenze”.

“L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive di Ante Coric alla UD Almeria, a fronte di un corrispettivo pari a 0,4 milioni di euro. L’accordo prevede il diritto di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un valore di 6 milioni di euro. Il Club augura ad Ante le migliori fortune per il futuro”.

“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Cesar Falletti al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per il riscatto”.

“S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Giacomo RICCI, classe ’96, che arriva dal Parma Calcio 1913, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L’esterno difensivo sinistro, cresciuto nelle giovanili dell’A.S. Livorno, ha giocato in carriera con le maglie del Parma Calcio 1913, della Pro Piacenza e della Carrarese, formazione con cui è sceso in campo nella passata stagione. Queste le prime dichiarazioni di Ricci al momento della firma sul contratto che lo legherà alle Vespe: “Per me questa è una grande occasione, mi farò trovare pronto dal mister e prometto a tutti i tifosi di giocare sempre con grinta e determinazione”. Ricci, che indosserà la maglia nr. 3, si è aggregato alla squadra, agli ordini di mister Caserta”.