Ultime ore calde di calciomercato, ecco tutte le ultime novità. Il Paris Saint Germain ha rifiutato una maxi offerta del Real Madrid per Neymar, la notizia clamorosa è stata riportata da ‘L’Equipe’. Secondo il quotidiano francese i ‘blancos’ hanno offerto addirittura 100 milioni di euro più tre calciatori: James Rodriguez, Gareth Bale e Kaylor Navas, la risposta del club francese è stata però negativa. Attivissimo l’Hellas Verona, per la mediana piace Pessina, per l’attacco oltre a Barrow nel mirino è finito Salcedo, riscattato dall’Inter dal Genoa. Proprio i rossoblu provano a chiudere per Anastasios Donis, classe ’96 dello Stoccarda. ll Brescia è scatenato e dopo Balotelli pensa ad un altro svincolato, può tornare in Italia l’ex Inter Guarin, centrocampista ancora in grado di fare la differenza. Lecce alla ricerca del colpaccio in attacco, i nomi sono di quelli importanti: Jackson Martinez, Carrillo del Southampton o Bony.